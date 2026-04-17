Pugni e spray al peperoncino contro il titolare di un minimarket per rapinarlo

Nella giornata di mercoledì, due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Rimini con l'aiuto dei colleghi di Coriano, dopo aver aggredito il titolare di un minimarket. I due hanno colpito con pugni e hanno usato spray al peperoncino per rapinare una bottiglia di superalcolici. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto degli aggressori sul posto.

Hanno picchiato il titolare di un minimarket per rapinarlo di una bottiglia di superalcolici i due giovani che, nella giornata di mercoledì, sono stati arrestati dai carabinieri di Rimini col supporto dei colleghi di Coriano. I malviventi, un 18enne romeno e un 19enne egiziano, erano entrati in.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Calci, pugni e spray al peperoncino: altra violenta rissa tra gruppi di giovani in via Mazzini Spray al peperoncino contro un autobus a LanghiranoMomenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Langhirano, dove poco prima delle 14. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: PADOVA: 4 ATTIVISTI AGGREDITI DAI CARABINIERI E A PROCESSO PER DIRETTISSIMA; Carabinieri accerchiati per evitare un controllo: 4 antagonisti arrestati a Padova; San Martino Siccomario, giovane ubriaco al centro commerciale aggredisce i carabinieri: fermato con lo spray al peperoncino; Salis sul caso di Padova: Abuso di potere. Rimini, rapina al minimarket: Titolare aggredito a pugni e con spray al peperoncinoI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno eseguito il fermo di due soggetti, un 19enne di origine egiziane e un 18enne rumeno, ... chiamamicitta.it Calci, pugni e spray urticante per rubare i caschi delle moto: due 17enni in ospedaleCurno. Episodio di violenza martedì sera, intorno alle 20, nelle vicinanze del nuovo Cinema Notorious. Una guardia di Sorveglianza Italiana che prestava servizio in zona è stata avvicinata da una ... bergamonews.it TRIS Siracusa. . Pugni, calci e spinte alle forze dell’Ordine. Arrestati due fratelli di Gela e denunciato il padre per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Avrebbero aggredito agenti di Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani per opporsi alla confisca di alcuni mez facebook Agenti aggrediti e presi a pugni da un detenuto straniero: ancora tensioni al carcere di Torino x.com