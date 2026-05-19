Roma rapina con spray al peperoncino | denunciati 4 nordafricani

Quattro uomini di origine nordafricana sono stati denunciati dopo aver messo a segno una rapina in zona centrale della città. I carabinieri, intervenuti sul posto, sono riusciti a identificarli e a ricostruire la dinamica dell’evento. I sospetti sono noti alle forze dell’ordine e risultano coinvolti in precedenti vicende di questo tipo. Durante le indagini sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni oggetti riconducibili all’episodio. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

Spray al peperoncino in pugno hanno accerchiato un ragazzo e lo hanno rapinato. Una banda di quattro malviventi, all’opera nella zona di Piazza Venezia, in pieno Centro Storico. Vittima un 29enne del Pakistan, rapinato dello smartphone e accecato dai banditi. Sono stati i carabinieri della compagnia Roma Piazza Venezia a dare un nome ed un volto ai quattro giovani che lo scorso 17 maggio hanno portato a termine la rapina. Circondata e minacciata la vittima in piazza dell’Aracoeli, sono poi scappati con la refurtiva. Sporta denuncia della vittima i militari dell’Arma hanno identificato i quattro rapinatori, tutti noti alle forze dell’ordine, anche attraverso le videocamere di sicurezza della zona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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