Biopiscine 5 laghi naturali per un tuffo senza cloro in Emilia-Romagna | dove sono

In Emilia-Romagna, sono stati individuati cinque laghi naturali utilizzati come biopiscine, privi di cloro e aperti al pubblico. Questi luoghi offrono acque limpide e sono frequentati da chi cerca un tuffo senza prodotti chimici. La regione promuove il turismo sostenibile attraverso queste strutture, che combinano natura e innovazione ambientale. Le biopiscine rappresentano una scelta alternativa alle piscine tradizionali, attirando visitatori interessati a un’esperienza più naturale.

Bologna, 2 luglio 2026 – Un tuffo nell'acqua cristallina, ma senza cloro. È la nuova tendenza che sta prendendo piede anche in Emilia-Romagna, dove biolaghi e biopiscine stanno diventando un simbolo di turismo sostenibile e innovazione ambientale. Dalle strutture ricettive immerse nella natura fino ai progetti di rigenerazione urbana, cresce l'interesse per specchi d'acqua balneabili depurati esclusivamente attraverso processi naturali di fitodepurazione. Il biolago di Reggio Emilia. Secondo Apt Servizi, la regione è oggi tra le realtà italiane più avanzate nello sviluppo di queste soluzioni, che coniugano benessere, tutela della biodiversità e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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