Giro d’Italia 2026 dove e quando passa in Emilia Romagna

Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà dal 12 maggio, con alcune tappe che attraverseranno l’Emilia Romagna. La corsa attraverserà diverse località della regione, coinvolgendo città, colline e zone pianeggianti. La gara si concluderà a Bologna, con un percorso che comprende diversi tracciati e tappe distribuite nel territorio regionale. La manifestazione continuerà a essere un evento di grande richiamo sportivo e mediatico.

Bologna, 12 maggio 2026 - Il Giro d’Italia 2026 torna a scorrere sulle strade del Paese come un grande racconto in movimento, un’onda rosa che attraversa città, montagne e pianure portando con sé il respiro profondo dell’Italia. È molto più di una corsa: è un viaggio dentro l’anima dei territori, una sfida che ogni anno accende emozioni collettive e trasforma le strade in un teatro di fatica, bellezza e gloria. È l’Italia che si specchia nelle sue strade e si riconosce nella fatica, nella bellezza, nella voglia ostinata di andare oltre. L’Emilia Romagna accoglie i campioni del Giro d’Italia . Dalla Bulgaria, dove il viaggio ha preso il via l’8 maggio, il Giro entra in Italia come un esercito gentile di uomini e biciclette, risalendo la penisola tra salite leggendarie e paesaggi che paiono dipinti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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