Un bambino di circa un anno è stato trasportato in eliambulanza a Roma dopo aver subito ustioni da latte bollente in un incidente domestico a Cori. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, coinvolgendo il bambino che è stato soccorso e trasferito d’urgenza. Le sue condizioni non sono state specificate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza prima del trasferimento in ospedale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente domestico si è verificato nella mattinata di ieri a Cori, dove un bambino di circa un anno ha riportato ustioni dopo essere stato raggiunto da latte bollente. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe salito su una sedia riuscendo ad arrivare a un recipiente lasciato sul piano della cucina. Il contenitore si sarebbe quindi rovesciato, provocandogli le ustioni. L’intervento dei soccorsi I genitori sono intervenuti immediatamente e hanno richiesto l’aiuto del 118. Sul posto sono arrivati i sanitari e i Carabinieri della Stazione di Cori, impegnati negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Bimbo pontino di un ustionato dal latte bollente: trasferito in eliambulanza a Roma

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