Bimbo di 5 anni gravemente ustionato da pentola di acqua bollente ad Atripalda | ricoverato al Cardarelli

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di 5 anni è stato gravemente ustionato da acqua bollente in un incidente domestico ad Atripalda. È stato trasportato in ospedale, dove si trova attualmente sotto trattamento. Le sue condizioni non sono ancora state rese note. L’incidente è avvenuto in casa, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bimbo di 5 anni gravemente ustionato dopo essere stato colpito da acqua bollente. Ricoverato al Cardarelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cade in una vasca di acqua bollente mentre lavora, operaio gravemente ustionato: ricoverato in rianimazioneUn operaio di 55 anni, impiegato in un'azienda di zincatura nella Bassa Reggiana, è caduto in una vasca con acqua oltre i 90 gradi mentre lavorava.

Bimbo travolto dall’acqua bollente: ricoverato al Centro UstioniUn bambino si è accidentalmente rovesciato dell’acqua bollente addosso mentre preparava una bevanda, causando ustioni di secondo grado su petto e...

Temi più discussi: Roma, urla e strattoni a bimbo autistico: due maestre a rischio processo; Bimbo di 18 mesi rischia di morire soffocato per una focaccina al nido, è gravissimo: si indaga per lesioni colpose; Adesso corri tra le stelle: i funerali del piccolo Samuele, morto in ospedale; Bimbo morto al Meyer, si indaga su eventuali responsabilità.

bimbo di bimbo di 5 anniBimbo di 5 anni gravemente ustionato da pentola di acqua bollente ad Atripalda: ricoverato al CardarelliBimbo di 5 anni resta gravemente ustionato dopo essere stato investito dalla acqua bollente di una pentola. L'incidente è avvenuto nella sua abitazione ad Atripalda, in provincia di Avellino, nella gi ... fanpage.it

bimbo di bimbo di 5 anniBimbo di 5 anni travolto da acqua bollente: ricoverato con gravi ustioni al SantobonoSono ore di apprensione per un bambino di soli 5 anni rimasto gravemente ustionato e ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli. L'episodio è avvenuto ad Atripalda, in provincia di Avellino. La dinam ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web