Bimbo di 5 anni gravemente ustionato da pentola di acqua bollente ad Atripalda | ricoverato al Cardarelli
Un bambino di 5 anni è stato gravemente ustionato da acqua bollente in un incidente domestico ad Atripalda. È stato trasportato in ospedale, dove si trova attualmente sotto trattamento. Le sue condizioni non sono ancora state rese note. L’incidente è avvenuto in casa, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Bimbo di 5 anni gravemente ustionato dopo essere stato colpito da acqua bollente. Ricoverato al Cardarelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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