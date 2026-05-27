Bimbo di 5 anni gravemente ustionato da pentola di acqua bollente ad Atripalda | ricoverato al Cardarelli

Notizia in breve

Un bambino di 5 anni è stato gravemente ustionato da acqua bollente in un incidente domestico ad Atripalda. È stato trasportato in ospedale, dove si trova attualmente sotto trattamento. Le sue condizioni non sono ancora state rese note. L’incidente è avvenuto in casa, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.