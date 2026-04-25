Nella mattinata di ieri a Cisterna, un bambino di circa due anni si è ferito all’interno della propria abitazione a causa di un incidente domestico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un’eliambulanza, che ha trasportato il bambino in ospedale in codice rosso. La situazione è sotto controllo e le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attimi di grande tensione nella mattinata di ieri a Cisterna, dove un bambino di circa due anni è rimasto ferito all’interno della propria abitazione in seguito a un incidente domestico. L’episodio si è verificato in via Montellanico, facendo scattare un immediato intervento dei soccorsi. L’allarme poco dopo le 8. La richiesta di aiuto è arrivata poco dopo le 8 del mattino. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari e, considerata la situazione, è stato richiesto anche l’intervento di un’ eliambulanza. Il mezzo di soccorso è atterrato in un terreno nelle vicinanze dell’abitazione per consentire un’azione tempestiva e il successivo trasferimento del piccolo verso una struttura ospedaliera di Roma.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bimbo pontino di due anni si ferisce in casa: arriva l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza in ospedale

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