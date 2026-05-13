Studente 18enne caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro morto dopo 10 giorni di ricovero era in gita scolastica

Un giovane di 18 anni, in gita scolastica, è caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro e ha riportato gravi ferite. Dopo dieci giorni di ricovero ospedaliero, è deceduto. La famiglia ha dato l'autorizzazione per l'espianto degli organi, mentre la procura ha aperto un fascicolo di indagine. Non si esclude che si possa trattare di un gesto volontario.

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La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi e la procura ha aperto un fascicolo. Non è esclusa la pista del suicidio È finita nel peggior modo possibile la vicenda legata allo studente 18enne di Monopoli caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, dove si trovava in vacanza. I.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Studente 18enne caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, morto dopo 10 giorni di ricovero, era in gita scolastica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caduto dal balcone durante una gita a Lignano Sabbiadoro, morto studente 18enneÈ morto il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. Cadde in gita scolastica dal balcone dell’hotel, morto uno studente 18enne dopo 10 giorni di coma: le ipotesiNon ce l’ha fatta il diciottenne di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro la sera di domenica 3 maggio, durante la gita... Temi più discussi: Cade dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro: grave uno studente pugliese in gita scolastica; Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita: studente di Monopoli in gravi condizioni; Liceale in gita precipitato da finestra dell’hotel, si era allontanato dal gruppo: sentiti gli amici; Lignano Sabbiadoro, studente pugliese in gita precipita dal balcone dell'hotel: è grave. Indagini in corso. Morto studente caduto dal balcone in gita scolastica: era ricoverato da 10 giorniUDINE – È morto all’ospedale di Udine il diciottenne di Monopoli caduto, lo scorso 3 maggio, dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro, durante una gita scolastica con i compagni di scuola. Il rag ... livesicilia.it Morto in ospedale il 18enne caduto dal balcone durante una gita. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organiIl ragazzo di Monopoli non ce l'ha fatta. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi. La Procura indaga. ilfattoquotidiano.it