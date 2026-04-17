Lite in strada tra due persone uomo colpito all' addome con due fendenti | un arresto per tentato omicidio

Nella zona di Giugliano in Campania, si è verificata una lite tra due persone che si è conclusa con un uomo ferito all'addome da due fendenti. L'intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un 36enne di S., sospettato di tentato omicidio. L'operazione è avvenuta nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Napoli Nord, che ha coordinato le attività investigative.

Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano in Campania hanno eseguito un fermo nei confronti di una persona di 36 anni, residente a S. Antimo, gravemente indiziato secondo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Lite tra camionisti finisce a sprangate: un arresto per tentato omicidio e due denunceFaenza, 16 marzo 2026 – Un 46enne di origine rumena è stato arrestato per tentato omicidio e altri due colleghi sono stati denunciati dai carabinieri... Violenta lite tra due rider in centro a Milano, coltellate e un arresto per tentato omicidio(Adnkronos) – Una violenta lite in centro tra rider, di fronte ai locali in attesa di ricevere il cibo da consegnare. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lite in strada tra due uomini, interviene la polizia: uno sferra una gomitata ad un agente; Palermo, violenta rissa in strada dopo la lite sui social: sei donne denunciate; Dai social alla strada, scoppia una rissa per gelosia fra sei donne alla Zisa: intervengono i carabinieri; RUBIERA. LITE IN STRADA TRA 2 CAMIONISTI FINISCE A COLTELLATE: UN FERITO GRAVE. Lite furiosa in strada nella Bassa Friulana, due uomini alle mani davanti al BarRissa tra due uomini davanti a un bar: intervengono forze dell’ordine e sanitari. Un ferito lieve, indagini in corso. nordest24.it La lite sui social finisce a percosse in strada, sei donne denunciate a PalermoRissa tra donne nata sui social, un arresto e una pistola giocattolo: notte di interventi per i carabinieri a Palermo Tre episodi in poche ore nel capoluogo siciliano: una lite […] ... blogsicilia.it Tensione nella serata alla Stazione di #Salerno in seguito ad una lite tra stranieri salernonotizie.it Momenti di paura intorno alle 22:30 nella stazione di Salerno, dove due uomini si sono affrontati tra urla e aggressioni davanti ai presenti. Secondo la segnalazi - facebook.com facebook La lite con Trump sta diventando un propulsore inaspettato per Giorgia Meloni. x.com