Matteo Berrettini è stato eliminato al terzo turno di Wimbledon dopo aver perso in cinque set contro Dimitrov, dopo aver recuperato da due set di svantaggio. La partita è durata tre ore e trentacinque minuti, con scambi intensi e un livello di gioco molto elevato. Berrettini ha commentato che il match è stato di altissimo livello e, nonostante la sconfitta, si sente forte.

Matteo Berrettini esce al terzo turno del torneo di Wimbledon. Il tennista romano rimonta due set di svantaggio al bulgaro Grigor Dimitrov, ma si arrende al quinto dopo una battaglia di tre ore e trentacinque minuti. Al termine del match il tennista italiano ha analizzato la sua prova in conferenza stampa. La voglia di essere ottimisti e prendere il buono nonostante la sconfitta: “ Il livello è stato altissimo. Adesso c’è la delusione della sconfitta. Dell’essere riuscito a girarla, mi sentivo che era cambiata un po’ l’energia e gli ero salito un po’ sopra. Invece il tennis è così. Però bisogna prendere il buono, perché è stato un torneo buonissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Berrettini: “Match di altissimo livello. Dispiace per la sconfitta, ma sono consapevole di essere forte”

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