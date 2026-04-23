Berrettini sconfitta e furia a Madrid | Non sono in grado di competere

Da webmagazine24.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Berrettini ha perso una partita a Madrid contro un avversario croato. Dopo il risultato, il tennista italiano ha espresso frustrazione, dichiarando di non sentirsi in grado di competere. La sconfitta ha suscitato reazioni di rabbia da parte sua, che ha commentato la situazione senza nascondere il suo disappunto. L’incontro si è concluso con il risultato di cui si sono resi protagonisti i due contendenti.

(Adnkronos) – Furia Matteo Berrettini a Madrid. Il tennista azzurro è stato battuto dal croato Dino Prizmic nel primo turno del Masters 1000 spagnolo, che lo ha eliminato dal torneo imponendosi in due set 6-3, 6-4 al termine di una partita in cui Berrettini ha lasciato trasparire tutto il suo nervosismo. Nelle fasi cruciali della partita,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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