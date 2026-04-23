Berrettini sconfitta e furia a Madrid | Non sono in grado di competere

Matteo Berrettini ha perso una partita a Madrid contro un avversario croato. Dopo il risultato, il tennista italiano ha espresso frustrazione, dichiarando di non sentirsi in grado di competere. La sconfitta ha suscitato reazioni di rabbia da parte sua, che ha commentato la situazione senza nascondere il suo disappunto. L’incontro si è concluso con il risultato di cui si sono resi protagonisti i due contendenti.

(Adnkronos) – Furia Matteo Berrettini a Madrid. Il tennista azzurro è stato battuto dal croato Dino Prizmic nel primo turno del Masters 1000 spagnolo, che lo ha eliminato dal torneo imponendosi in due set 6-3, 6-4 al termine di una partita in cui Berrettini ha lasciato trasparire tutto il suo nervosismo. Nelle fasi cruciali della partita,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Madrid, eliminazione amara per Berrettini: "Non sono in grado di competere". È fuori dalla top-100 Delusione Berrettini: perde al primo turno a Madrid ed esce dalla top 100. Lo sfogo: “Non sono in grado di competere”Quel 6-0, 6-0 a Medvedev aveva fatto sperare gli italiani, ma Matteo Berrettini in realtà non riesce a trovare continuità. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Furia Berrettini, lo sfogo amaro con l'allenatore dopo la sconfitta a Madrid: Cosa mi parli di tennis, lo vedi che...; Paolo Bertolucci è una furia contro i tifosi dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti; A Madrid è di Tyra Grant l’unica vittoria di giornata per l’Italtennis. Fuori Bellucci, Berrettini, Cinà, Sonego e Cocciaretto; A Madrid parte male l’Italtennis: subito fuori Berrettini, Bellucci e Cocciaretto. Furia Berrettini, lo sfogo amaro con l'allenatore dopo la sconfitta a Madrid: Cosa mi parli di tennis, lo vedi che...Cosa mi parli di tennis? Non sono in grado di competere, lo vedi o no? Non c'entra alzare la traiettoria della palla o altro. Le frasi di Berrettini al proprio angolo e al suo allenatore, Alessandro ... corrieredellosport.it Matteo Berrettini eliminato subito al primo turno a Madrid: è fuori dalla top-100Il romano, 30 anni, è stato pesantemente sconfitto in 2 set dal croato Dino Prizmic, nunero 87 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Fuori anche Sonego e Bellucci e nel torneo femminile Elisabe ... today.it Medvedev non usa giri di parole: la verità sul doppio 6-0 che zittisce i detrattori di Berrettini È la prima volta in carriera che Medvedev subisce un "Double Bagel" nel circuito ATP, il che spiega perché, a distanza di due settimane, stia ancora usando termi - facebook.com facebook Forza Matteo, ti aspettiamo di nuovo in campo! #tennis #Berrettini x.com