Dopo aver perso contro Grigor Dimitrov a Wimbledon, il tennista ha definito la partita come bellissima e giocata ad alto livello. Ha detto che il tennis lo fa sentire vivo e ha sottolineato la necessità di continuare a lottare e di godersi il momento.

Dopo la sconfitta con Grigor Dimitrov a Wimbledon, Matteo Berrettini analizza con lucidità una partita bellissima e giocata ad alto livello: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Berrettini: "Il tennis mi rende vivo, devo solo lottare e godermela"

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