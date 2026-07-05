Dopo la sconfitta a Wimbledon contro Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini ha commentato la partita, definendola bellissima e giocata ad alto livello. Ha riconosciuto una certa delusione, ma ha aggiunto di dover mantenere un atteggiamento positivo.

Dopo la sconfitta con Grigor Dimitrov a Wimbledon, Matteo Berrettini analizza con lucidità una partita bellissima e giocata ad alto livello: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Berrettini: "C'è delusione, ma devo pensare al positivo"

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