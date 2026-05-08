MotoGP Jorge Martin | Buon feeling con la moto e time-attack positivo ma devo ancora crescere

Al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Jorge Martin si è detto soddisfatto del suo stato di forma. Ha evidenziato un buon feeling con la moto e un riscontro positivo durante il time-attack, anche se ha riconosciuto di dover ancora migliorare. La sessione ha mostrato il suo livello attuale, con margini di crescita ancora da sfruttare nelle prossime qualifiche.

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Jorge Martin non può che essere soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota campione del mondo della classe regina del 2024 ha trovato senza patemi il tempo che lo ha messo nella top10, per evitare rischi nelle qualifiche di domani. Il miglior tempo della sessione è stato fissato da Johann Zarco in 1:29.907 con 10 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e 138 su Pecco Bagnaia. Quarto Alex Marquez a 138, quinto Joan Mir a 185, sesto Jorge Martin a 221, quindi settimo Marco Bezzecchi a 270. Ottava posizione per Alex Rins a 288, nona per Ai Ogura a 289 mentre Pedro Acosta chiude la top10 con il medesimo tempo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Buon feeling con la moto e time-attack positivo ma devo ancora crescere” MotoGP, Jorge Martin torna sull'Aprilia per l'ultima gara del 2025: il GP di Valencia Notizie correlate Leggi anche: Jorge Martin ammette: “Vengo da un momento positivo, ma ancora non mi sento pronto per vincere un GP” Leggi anche: MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Devo lavorare sul time-attack, i fratelli Marquez favoriti” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Martin all'attacco di Bezzecchi a Le Mans: Sto sempre meglio - News - MotoGP; Jorge Martín prima del Gran Premio di Francia: Restiamo cauti riguardo alle nostre aspettative; MotoGP, Martin: Non c'è grande differenza fra la Ducati del 2024 e questa Aprilia; MotoGP 2026. GP di Spagna. Lorenzo Savadori dopo l'incidente con Toprak Razgatlioglu: Avevo la nausea, non riuscivo a guidare. Con Marco Bezzecchi e Jorge Martín c'è stima reciproca. MotoGP, Jorge Martin: Buon feeling con la moto e time attack positivo ma devo ancora crescereJorge Martin non può che essere soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota campione del ... oasport.it Martin a caccia di Bezzecchi: A Le Mans voglio fare un passo avantiMarco Bezzecchi e Jorge Martin sono entrambi due specialisti a Le Mans. Il pilota italiano vinse nel 2023 proprio davanti a Martin ... formulapassion.it Lo scorso anno, Jorge Martin, a causa dei numerosi infortuni riportati, è stato fuori dalla pista per quasi tutta la stagione. Ad oggi, lo spagnolo è secondo nel Mondiale e sta riscrivendo la sua storia dopo un calvario che sembrava potesse mettere fine alla sua c - facebook.com facebook #MotoGP #FrenchGP Jorge Martin: "Sono fiducioso per questo weekend. I test di Jerez sono stati positivi e ora l'obiettivo è confermare i progressi fatti anche su un tracciato diverso. Questo sarà molto importante per validare le nuove soluzioni tecniche. Fisica x.com