Delusione Berrettini | eliminato al primo turno a Roma da Popyrin Crollo in classifica

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia, sconfitto dall’avversario Popyrin. La sconfitta ha portato a un calo in classifica, interrompendo la corsa nel torneo romano. La partita si è conclusa con la vittoria di Popyrin in due set, lasciando i tifosi italiani senza la possibilità di vedere un derby contro Sinner agli ottavi.

Si infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia. Il tennista romano, numero 100 Atp, si arrende in due set ad Alexei Popyrin con un parziale netto di 6-2 6-3, in un'ora e 29 minuti di gioco. L'australiano al secondo turno se la vedrà con il ceco Jakub Mensik per designare il probabile sfidante di Jannik Sinner (l'azzurro debutterà sabato contro il vincente del match tra Ofner e Michelsen). Con questo ko Matteo Berrettini al termine del torneo uscirà dalla top 100. "C'è tristezza e delusione per una partita a cui tenevo, sapevo che poteva essere un match difficile per tanti motivi, la prima partita non è mai semplice e Roma nasconde sempre delle insidie.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Delusione Berrettini: eliminato al primo turno a Roma da Popyrin. Crollo in classifica Notizie correlate Berrettini, un'altra giornata da dimenticare: saluta Roma al primo turno. Vince Popyrin in due setSi conclude già al primo turno l’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma, il torneo di casa e quello più amato, che tuttavia non è... Leggi anche: Internazionali, flop Berrettini: perde al primo turno con Popyrin e saluta già Roma Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Berrettini deluso dopo la sconfitta: non voglio più prendere in mano una racchetta; Matteo Berrettini guida la pattuglia azzurra al Challenger 175 di Cagliari C’è subito un derby al primo turno…. Berrettini, la delusione e la rabbia per quella chiamata dell'arbitro: Gioco a tennis da quando avevo 6 anni, mai successo...Il tennista romano eliminato al primo turno nel torneo di casa: Una brutta giornata, ma non me la sento di colpevolizzarmi ... corrieredellosport.it Internazionali, Berrettini deluso dopo eliminazione: Non mi sono goduto RomaMatteo Berrettini 'soffre' agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Roma, battuto dall'australiano Alexei Pop ... adnkronos.com Tutta la delusione di Berrettini dopo l'eliminazione da Roma: "Un brutto giorno, non mi sono goduto il calore del pubblico" - facebook.com facebook