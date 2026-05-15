Via Veneto | il Comune chiede i cuscini berlinesi dopo le proteste

Il Comune ha deciso di richiedere l’installazione di cuscini berlinesi in via Veneto, dopo le proteste sollevate dai residenti. La decisione arriva in risposta alle richieste di modifica della viabilità e della sicurezza stradale nella zona, dove alcuni abitanti avevano raccolto circa 1.000 firme. La presenza dei dispositivi è destinata a rallentare il traffico, ma resta da capire come influenzeranno la rapidità dei mezzi di soccorso che operano nel quartiere.

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