Via Veneto | il Comune chiede i cuscini berlinesi dopo le proteste
Il Comune ha deciso di richiedere l’installazione di cuscini berlinesi in via Veneto, dopo le proteste sollevate dai residenti. La decisione arriva in risposta alle richieste di modifica della viabilità e della sicurezza stradale nella zona, dove alcuni abitanti avevano raccolto circa 1.000 firme. La presenza dei dispositivi è destinata a rallentare il traffico, ma resta da capire come influenzeranno la rapidità dei mezzi di soccorso che operano nel quartiere.
? Domande chiave Come influenzeranno i cuscini berlinesi la velocità dei mezzi di soccorso?. Perché i residenti hanno raccolto ben 1.300 firme contro i dossi?. Quando il Ministero dei Trasporti darà l'esito sulla nuova proposta?. Quali altri interventi attende il quartiere oltre alla modifica stradale?.? In Breve Istanza inviata al Ministero il 3 aprile con risposta prevista entro 90 giorni.. Residenti di Cussignacco hanno raccolto 1.300 firme contro i dossi in via Veneto.. Investimento di un milione di euro per rifare carreggiata e marciapiedi in zona.. Progetto campo Comuzzi prevede nuove torri faro e percorsi illuminati per la sicurezza..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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