Bergamo l’estate calda dei cantieri Asfaltature per 1,1 milioni - La mappa

A Bergamo sono in corso lavori stradali per un investimento di 1,1 milioni di euro, coinvolgendo asfaltature, rifacimenti di marciapiedi, sistemi di teleriscaldamento, interventi di sicurezza e grandi opere. Le opere sono state avviate anche su richiesta dei residenti. La stagione estiva, caratterizzata da caldo e afa, coincide con l’apertura della consueta fase di lavori in città, interessando automobilisti, ciclisti e pedoni.

LAVORI IN CORSO. Interventi su strade e marciapiedi, teleriscaldamento, sicurezza e grandi opere. Rota: «Accolte anche le richieste dei residenti». Estate con tanto caldo e afa, in città, ma non solo: con i mesi più torridi dell’anno per automobilisti, ciclisti e pedoni si è aperta anche la tradizionale stagione dei cantieri stradali. Una vera e propria mappa di lavori sta interessando il capoluogo, tra interventi già avviati e nuovi cantieri programmati, con opere destinate a ridisegnare strade, marciapiedi e collegamenti, ma anche a mettere alla prova la pazienza di chi si sposta ogni giorno, pure nel periodo delle ferie. A questi... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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