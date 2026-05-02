Restyling delle piazze e nuove asfaltature | la mappa dei cantieri e le modifiche al traffico

Sono in corso lavori di riqualificazione nelle piazze Mazzini e Don Minzoni, con interventi che coinvolgono la ristrutturazione delle strutture e la posa di nuova pavimentazione. In piazza Mazzini sono stati realizzati la platea di consolidamento e le scalinate esterne, mentre si prosegue con le modifiche alle superfici. Contestualmente, sono attivi altri cantieri dedicati all’asfaltatura di alcune strade adiacenti, con variazioni temporanee alla viabilità.

Proseguono i lavori di riqualificazione delle confinanti piazza Mazzini e piazza Don Minzoni, lavori che in piazza Mazzini prevedono la realizzazione della platea di consolidamento e rimodulazione delle scalinate esterne, prima di procedere alla posa della nuova pavimentazione. Le lavorazioni in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Voragini, restyling dell'asfalto e tranvia: la mappa dei cantieri aperti (e le strade chiuse) nel municipio VDai lavori per la tranvia a quelli per la riparazione delle voragini, fino agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade. Via Corridoni e Bonanno. Una raffica di asfaltature. Le modifiche al traffico zero impatto per le scuoleIl Comune di Pisa ha dato il via al programma degli interventi di manutenzione stradale in via Bonanno Pisano, già iniziati ieri mattina, e lavori di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Restyling delle piazze e nuove asfaltature: la mappa dei cantieri e le modifiche al traffico; Nuovi alberi, ciclabili e una nuova strada scolastica: il piano per la nuova piazza Spoleto-Venini; Nuovo lastricato e 13 alberi per la nuova piazza dell’Unità, quasi 2 milioni euro l’investimento – ASCOLTA; Unità versione green, la piazza cambia volto: niente più auto in sosta. Taranto, parte il restyling per le piazze Messapia e Ramellini: al via la riqualificazione urbanaRestyling in arrivo per due piazze cittadine. Il Comune di Taranto, nei giorni scorsi, ha definito due interventi di riqualificazione urbana che interesseranno piazza Maria Ausiliatrice, in realtà per ... lagazzettadelmezzogiorno.it Strade e marciapiedi rovinati, ok al restylingMaxi buche, avvallamenti, dislivelli sia sulla sede stradale (soprattutto nei tratti a maggior volume di traffico) che sui marciapiedi. Non se la passano bene molte vie e piazze del territorio calenza ... lanazione.it FIUGGI - RESTYLING AL PARCO DEL FONTANILE ALLA MADONNINA POSIZIONATI NUOVI BARBECUE PER UNO SPAZIO VERDE DEDICATO ALLA SOCIALITÀ La Zona Madonnina, nell’area del fontanile, si rinnova con l’installazione di nuovi barbecue c - facebook.com facebook Inter, restyling difesa per il 26/27: passi avanti per Muharemovic e altro nome in parallelo x.com