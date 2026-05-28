Nuove asfaltature e caditoie più funzionali | estate di cantieri al via

Nelle prossime settimane, nel comune di Cadoneghe, inizieranno lavori di riasfaltatura su diverse strade. Verranno installate anche nuove caditoie per migliorare la funzionalità del sistema di raccolta delle acque piovane. Gli interventi puntano a ripristinare le superfici stradali e a rendere più efficiente la gestione delle acque di pioggia. I lavori sono programmati per tutta l’estate e coinvolgeranno diverse vie del territorio.

Un nuovo pacchetto di interventi di riasfaltatura interesserà nelle prossime settimane diverse vie del territorio comunale di Cadoneghe, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la qualità della viabilità e il decoro urbano. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Salima e prenderanno avvio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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