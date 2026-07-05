Benevento ritiro al via come un anno fa | garra cabala e coesione

I giocatori del Benevento si sono radunati questa mattina allo stadio Imbriani per il primo giorno di ritiro. Come l’anno scorso, il gruppo ha mostrato determinazione e spirito di squadra, preparando la stagione con allenamenti intensi. I calciatori sono entrati in campo alle prime ore del mattino, pronti a riprendere le sessioni di lavoro dopo le ultime settimane di pausa. La squadra ha iniziato subito con esercitazioni fisiche e tecniche.

Tempo di lettura: 3 minuti Ultimissimi scampoli di vacanza per i giocatori del Benevento che da domani inizieranno a correre e sudare sul prato dell’ Imbriani in quello che sarà il primo giorno di ritiro. Alcuni giallorossi stanno raggiungendo alla spicciolata il Sannio per essere puntuali per lo “start” di inizio stagione, ma sono stati tanti i tesserati presenti da giorni (e già a lavoro) in città. Ritiro che vince non si cambia, motivo per il quale il club giallorosso ha deciso di ripetere lo stesso modus operandi della scorsa vincente stagione con una prima fase in città ed una seconda a Cascia dal 23 luglio al 1 agosto. Amichevoli. Il Benevento disputerà la prima amichevole all’Antistadio Imbriani il 15 luglio contro l’ Equipe Campania mentre il 19 i giallorossi, nella stessa location, affronteranno il Calvi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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