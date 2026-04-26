La promozione del Benevento Calcio in serie B è stata ufficializzata dopo la vittoria nello scontro diretto con la squadra rivale. La decisione è stata comunicata al termine dell’ultima partita della stagione, con il risultato che ha garantito ai giallorossi la qualificazione matematica. Sono state adottate le misure necessarie per la preparazione ai prossimi impegni, mentre le autorità sportive hanno confermato la validità del risultato.

Tempo di lettura: 2 minuti “La promozione in serie B del Benevento Calcio rappresenta molto più di un semplice traguardo sportivo; costituisce un risultato capace di incidere profondamente sull’identità e sullo sviluppo del territorio e di generare un effetto a catena che coinvolge istituzioni, imprese e comunità locale. Oreste Vigorito non è solo l’indubbio artefice di una promozione, straordinaria sotto qualunque punto di vista la si consideri; non è solo il manager che ha saputo scegliere le figure adatte a compiere l’impresa; e non è solo l’imprenditore che ha investito (molto) nel comprarsi e portare avanti quella che lui stesso definisce una emozione, da regalare e condividere con tutti i tifosi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Andrea Esposito (Confindustria): “Benevento in B, iniezione di fiducia che alimenta la coesione e il futuro del Sannio”

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Si parla di: Gazzetta di Benevento.

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