La Sambenedettese sta organizzando il ritiro precampionato in Umbria, mentre si lavora per definire le date e le modalità. La decisione di spostare la preparazione fuori dalla regione di appartenenza è l’unico elemento confermato al momento. La squadra si prepara quindi per affrontare la nuova stagione con un ritiro che si svolgerà in una località diversa rispetto al passato.

La Sambenedettese tornerà in ritiro precampionato fuori dal territorio di riferimento. È questa, al momento, l’unica certezza in vista della nuova stagione. La prossima settimana il direttore sportivo Andrea Mussi farà il punto con il presidente Vittorio Massi per definire sede e date della preparazione. Le ipotesi principali portano a Cascia, in Umbria, con Sarnano indicata come seconda possibilità. Successivamente, per scelta dell’allora allenatore Ottavio Palladini e dell’allora direttore sportivo Stefano De Angelis, la società aveva deciso di restare nel proprio territorio di competenza. Ora la linea sembra cambiata: già dalla prossima settimana la questione dovrebbe arrivare a una definizione, con l’indicazione ufficiale di luogo e date del ritiro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samb, si pensa al prossimo anno. Ritiro precampionato in Umbria

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