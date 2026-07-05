Belve perché l’assenza di Francesca Fagnani ai Palinsesti Rai fa discutere
Francesca Fagnani non figura nei palinsesti Rai, suscitando discussioni. La sua assenza ha alimentato polemiche tra chi si chiede se sia più visibile partecipare o restare in disparte. La decisione ha generato commenti e speculazioni nel settore televisivo, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni. La questione si inserisce nel dibattito più ampio sulle scelte editoriali e sui cambi di programmazione della rete pubblica.
“Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. La frase di Ecce Bombo è entrata nella storia del cinema, e alla fine, con il tempo, abbiamo ben chiara la risposta da dare: a pesare sono più le assenze, che le presenze indiscrete. Ed è questo il caso di Francesca Fagnani, la grande assente della presentazione dei palinsesti Rai 20262027 che si è tenuta venerdì 3 luglio ad Ancona. Lo show è stato confermato su Rai2 dal 20 ottobre al 1° dicembre, con tanto di ritorno annunciato per lo spin-off Belve Crime. Ma un particolare non è sfuggito ai più: mentre il programma veniva incensato, la sua conduttrice era altrove. 🔗 Leggi su Dilei.it
Tensioni dietro le quinte di Belve cosa succede in Rai
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#Belve è indicato nei palinsesti Rai 2026-2027 dal 20 ottobre al 1 dicembre su Rai 2, ma l’assenza di Francesca Fagnani ad Ancona alimenta dubbi sulla partenza: dietro le quinte sarebbe cresciuta la tensione sul lavoro. x.com
Dietro il ritorno di Belve annunciato in Rai, c’è un dettaglio che ha fatto crescere il giallo attorno a Francesca Fagnani. L’assenza più notata alla presentazione e le indiscrezioni che circolano fuori scena hanno acceso più di un dubbio sul clima reale nel progr facebook
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