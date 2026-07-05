Francesca Fagnani non figura nei palinsesti Rai, suscitando discussioni. La sua assenza ha alimentato polemiche tra chi si chiede se sia più visibile partecipare o restare in disparte. La decisione ha generato commenti e speculazioni nel settore televisivo, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni. La questione si inserisce nel dibattito più ampio sulle scelte editoriali e sui cambi di programmazione della rete pubblica.

“Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. La frase di Ecce Bombo è entrata nella storia del cinema, e alla fine, con il tempo, abbiamo ben chiara la risposta da dare: a pesare sono più le assenze, che le presenze indiscrete. Ed è questo il caso di Francesca Fagnani, la grande assente della presentazione dei palinsesti Rai 20262027 che si è tenuta venerdì 3 luglio ad Ancona. Lo show è stato confermato su Rai2 dal 20 ottobre al 1° dicembre, con tanto di ritorno annunciato per lo spin-off Belve Crime. Ma un particolare non è sfuggito ai più: mentre il programma veniva incensato, la sua conduttrice era altrove. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve, perché l’assenza di Francesca Fagnani ai Palinsesti Rai fa discutere

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Tensioni dietro le quinte di Belve cosa succede in Rai

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