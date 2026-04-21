La mia passera mi fa penare… A Belve la frase di Elettra Lamborghini gela e fa ridere Francesca Fagnani

Durante una puntata del programma televisivo, una frase pronunciata dalla cantante ha suscitato reazioni immediate tra il pubblico e sui social media. La battuta, che ha spiazzato e divertito gli spettatori, è stata condivisa rapidamente online, generando commenti e risate. La discussione ha coinvolto anche altre personalità, creando un effetto domino che ha invaso le conversazioni digitali e i commenti sui vari canali.

Ci sono serate in cui la tv sembra andare in diretta anche nelle nostre chat: una battuta, uno sguardo, una pausa di troppo e all’improvviso parte il tam tam. È successo di nuovo con Belve. E questa volta, in studio, una frase detta così com’è ha lasciato Francesca Fagnani a bocca aperta. >> Belve, salta l’intervista già registrata con la famosa: non lo dicono ma il motivo è amaro Martedì 21 aprile, in prima serata su Rai2, torna il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, arrivato alla settima stagione. Un appuntamento che ormai è una garanzia: domande a bruciapelo, risposte senza filtri e quell’aria da “qui non si scappa” che fa parlare tutti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Elettra Lamborghini a Belve: “La mia passera mi fa penare”Elettra Lamborghini torna ospite a Belve su Rai2, intervistata da Francesca Fagnani, dopo la mancata liberatoria del 2022.

Belve, Elettra Lamborghini fa calare il gelo: "Perché la mia passera mi fa penare"Il binomio è di quelli frizzantini: da una parte Elettra Lamborghini, la vulcanica ereditiera modenese, canante, influencer, "agitatrice per natura".

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Elettra Lamborghini, la confessione a Belve: Sono maritosessuale; Charles Leclerc smentisce Elettra Lamborghini: Festino bilaterale a Monte-Carlo? Falso; Elettra Lamborghini, incidente col piercing in doccia: Ho provato a mettere dello scotch.... Il triste addio; Orietta, tra successo e famiglia: Le nipoti mi hanno cambiato la vita.

''La mia passera mi fa penare'': Elettra Lamborghini a Belve svela il suo peggior difettoElettra Lamborghini alla fine, dopo la mancata firma della liberatoria nel 2022, a Belve va e si accomoda sullo sgabello del noto programma di Rai2, pronta a rispondere alle domande di Francesca ... gossip.it

Elettra Lamborghini senza filtri a Belve: Bise**uale? La mia passera mi fa penareOspite a Belve, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad alcune confessioni intime riguardo la sua vita e al suo orientamento sessuale. donnaglamour.it

"Sono marito-sessuale". Elettra Lamborghini torna a Belve stasera, le anticipazioni tra confessioni intime e rivelazioni >> https://buff.ly/MGpilOx - facebook.com facebook

Le rivelazioni piccanti della cantante ospite questa sera a #Belve. #ElettraLamborghini x.com