Belve Crime su Rai 2 con Francesca Fagnani | i casi di cronaca del 5 maggio

Il programma Belve Crime su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani, andrà in onda il 5 maggio e si concentrerà su diversi casi di cronaca. Durante la trasmissione, saranno presenti vari ospiti, tra testimoni e protagonisti delle vicende trattate. A presentare gli interventi, ci sarà anche Elisa True Crime, che introdurrà gli interventi e gli ospiti coinvolti nelle storie raccontate.

Finito il ciclo di interviste scomode ai personaggi famosi, dal 5 maggio 2026 Francesca Fagnani si dedicherà alla cronaca nera nella nuova edizione di Belve Crime. Lo spinoff di Belve prevede la presenza sui famosi sgabelli del programma, di persone legate a casi di cronaca nera, colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini con l'intento di provare a esplorare il lato oscuro dell'animo umano. Lo spinoff di Belve dedicato ai casi di cronaca nera, era già stato sperimentato lo scorso anno con una singola puntata, ma visto il successo ottenuto, questa seconda edizione dovrebbe avere tre puntate sempre su Rai 2 e in prima serata. Le...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Belve Crime su Rai 2 con Francesca Fagnani: i casi di cronaca del 5 maggio Notizie correlate Leggi anche: Belve Crime debutta su Rai 2: i grandi casi di cronaca nera rivivono nel nuovo show di Francesca Fagnani Belve Crime: torna la Fagnani con Elisa True Crime e i casi di cronaca? Cosa scoprirai Chi sono gli ospiti che affronteranno Francesca Fagnani in studio? Come cambierà il format con l'ingresso di Elisa True Crime? Cosa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torna Belve Crime, stasera su Rai 2: gli ospiti della prima puntata; Belve Crime 2 - Anteprima Belve Crime - Katharina Miroslawa - Video; Torna Belve Crime; Belve Crime, torna lo spin off del format di Francesca Fagnani: quando va in onda e chi sono gli ospiti. C'è anche Elisa True Crime. Belve Crime su Raidue: ospiti e anticipazioni puntata 5 maggio: Katharina MiroslawaTerminato Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani. parte lo spin off Belve Crime, in onda oggi, martedì 5 maggio in prima serata su Rai 2 alle 21.20. Ospiti 5 maggio Ospite pri ... radiomusik.it Belve crime stasera in tv su Rai 2: i protagonisti della puntata e i casi di cronaca neraBelve Crime stasera in tv martedì 5 maggio alle 21.20 su Rai 2. Il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani torna con lo spin-off dedicato ai fatti di cronaca nera. La giornalista intervista c ... corrieredellumbria.it Katharina Miroslawa a Belve Crime difende la sua innocenza a 40 anni dal delitto dell’ex amante Carlo Mazza per il quale è stata condannata. Nelle anticipazioni del programma di Rai2 racconta i pregiudizi nei suoi confronti e il movente: “Lavoravo in un nigh - facebook.com facebook Katharina Miroslawa a Belve Crime: "Ero la colpevole perfetta per l'omicidio di Carlo Mazza" x.com