Bella Fra! | sessantamila ragazzi dei Cre sui passi di San Francesco d’Assisi

I cancelli degli oratori sono stati aperti, segnando l’inizio ufficiale dell’estate per i Centri Ricreativi Estivi della diocesi di Bergamo. Circa sessantamila ragazzi, tra bambini, preadolescenti e giovani, hanno preso parte alle attività, tutte ispirate alla figura di San Francesco d’Assisi in occasione del suo ottocentenario della morte. Il tema guida accompagnerà le giornate dei partecipanti nelle prossime settimane.

I cancelli degli oratori si aprono e l’estate dei Centri Ricreativi Estivi (Cre) della Diocesi di Bergamo prende ufficialmente il via. Il tema che guiderà migliaia di bambini, preadolescenti e giovani nelle prossime settimane è interamente dedicato alla figura di San Francesco D’Assisi, in occasione dell’ottocentesimo anniversario della sua morte. Una scelta volta ad accompagnare i partecipanti attraverso la storia e gli insegnamenti del Poverello di Assisi. Il titolo scelto per l’edizione di quest’anno è: “Bella Fra!”. Uno slogan che riprende il gergo quotidiano dei ragazzi, ma che al tempo stesso racconta da vicino la storia di San Francesco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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