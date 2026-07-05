Il Belgio ha affrontato tensioni interne durante il suo Mondiale, rischiando di sfaldarsi, ma alla fine il team è rimasto compatto. Nonostante le difficoltà, la squadra continua a partecipare al torneo con alcune crepe evidenti, ma senza rotture definitive. La situazione ha messo in luce le divisioni interne, senza però compromettere completamente l’insieme. La presenza nel torneo è confermata, anche se con segnali di instabilità.

Il Belgio ha rischiato di rompersi in mille pezzi proprio nel momento decisivo del suo Mondiale, eppure il giocattolo è ancora lì, intero, con qualche crepa ma apparentemente intatto. È un bel problema per gli americani che surfano sull’entusiasmo di casa: la squadra di Garcia non sarà nel miglior momento, ma ha pur sempre individualità rare e si presenta alla sfida contro Pochettino a Seattle con l’animo del sopravvissuto, il più pericoloso per definizione. Del resto, tutto il mondo ha visto e commentato quanto accaduto durante l’agonica partita dei sedicesimi contro il Senegal, quando la speranza sembrava ormai finita: due leader del gruppo, Youri Tielemans e Leandro Trossard, sono quasi arrivati alle mani per un litigio di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belgio, o affondi o risorgi: le liti interne come punto di forza

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