Vietato lo scambio di figurine nelle scuole in Belgio | troppe liti durante la ricreazione Gli esperti | Meglio regole chiare che divieti è un’opportunità educativa

In alcune scuole delle Fiandre, in Belgio, è stato vietato lo scambio di figurine tra studenti a causa di numerosi scontri durante la ricreazione. La decisione è stata presa per ridurre le liti tra i bambini. Gli esperti suggeriscono che stabilire regole chiare potrebbe essere più efficace di un divieto totale, offrendo un’opportunità educativa. La restrizione coincide con l’avvicinarsi del Mondiale di calcio, quando la passione per le figurine torna a crescere tra i più giovani.

Mentre il Mondiale di calcio si avvicina e la febbre delle figurine torna a contagiare i bambini, in alcune scuole delle Fiandre, in Belgio, è scattato l’allarme. Diverse direzioni didattiche hanno deciso di vietare gli album Panini all’interno degli istituti. Il motivo? Le liti in cortile durante la ricreazione sono fuori controllo. A raccontarlo è la direttrice di una scuola elementare di Anversa: “I bambini litigano per sapere di chi è quale adesivo, gli insegnanti non hanno il controllo su chi scambia con chi e su quanto sia equo lo scambio”, riporta De Standaard. Per questo, fino alla fine dell’anno scolastico, chi porta le figurine dovrà consegnarle alla direzione e potrà ritirarle solo al termine della settimana. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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