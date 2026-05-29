In Spagna, il governo di Pedro Sanchez si trova sotto pressione a causa di scandali, sconfitte elettorali e tensioni interne. Le polemiche e i problemi giudiziari hanno alimentato dubbi sulla stabilità dell'esecutivo. Nonostante le difficoltà, Sanchez ha mantenuto il potere, anche se la situazione politica resta incerta. La crisi interna e le criticità esterne continuano a mettere alla prova la tenuta del governo.

Pedro Sanchez è stato più volte dato per sconfitto e finito, ancora prima di prendere le redini del governo spagnolo, ma ha spesso smentito i suoi critici restando in sella,. Sarà dura, però, per il leader di Madrid resistere all’attuale convergenza che ha tutta l’idea di una tempesta perfetta. Il Partito Socialista Operaio di Spagna di Sanchez, che guida la coalizione con la sinistra di Sumar e i regionalisti, è alle corde dopo aver subito nei giorni scorsi una pesante perquisizione ad opera delle autorità che stanno indagando sui presunti rapporti corruttivi dell’ex premier José Luis Zapatero, a lungo simbolo della sinistra spagnola e... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Spagna, la tempesta perfetta su Sanchez: scandali, sconfitte elettorali e liti interne, a rischio il governo

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