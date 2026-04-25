Martina Nasoni rinata dopo il trapianto di cuore | Ci parlo l'ho chiamato Liam Niente può fermarmi ora

Dopo aver subito un trapianto di cuore ad agosto, Martina Nasoni sta vivendo una fase di rinascita. In alcune interviste ha raccontato di parlare con il nuovo organo e di aver chiamato il suo cuore Liam. La giovane ha dichiarato di sentirsi diversa e di essere determinata a riprendere in mano la propria vita senza lasciarsi fermare.

Dopo il trapianto di cuore a cui si è sottoposta ad agosto, Martina Nasoni sta conoscendo una nuova versione di se stessa e della sua vita. L'ex gieffina, 27 anni, ha spiegato: "Sto facendo cose mai fatte prima, sento e apprezzo la fatica. Parlo con il mio cuore, si chiama Liam".🔗 Leggi su Fanpage.it

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