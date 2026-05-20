La cardiochirurga Farina | Non ho dato io l'ok a Oppido per l'espianto del cuore di Domenico Caliendo

Durante l'interrogatorio, il cardiochirurgo Gabriella Farina ha spiegato le modalità dell'intervento di trapianto a Domenico Caliendo che non si è concluso con successo. Ha affermato di non aver mai autorizzato l'operazione, respingendo così la versione fornita dal primo chirurgo coinvolto, Guido Oppido. La testimonianza si concentra sulla ricostruzione dei passaggi dell'intervento e sulla sua posizione rispetto alla decisione di espiantare il cuore del paziente.

Il cardiochirurgo Gabriella Farina, nel corso dell'interrogatorio, ha ricostruito le fasi del trapianto fallito a Domenico Caliendo; ha smentito di avere dato il cenno di assenso al primo operatore Guido Oppido. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Trapianto di cuore sbagliato al Monaldi al piccolo Domenico, le parole del medico

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