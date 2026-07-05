Il nuovo club di basket a Brescia ha nominato Matteo De Maio come coordinatore tecnico. Con lui lavoreranno Matteo Bonetti e Paolo Franceschetti. La società sta definendo la propria struttura tecnica e societaria, dopo aver preso il controllo della pallacanestro locale a seguito del trasferimento della squadra a Roma.

Giorno dopo giorno, passo dopo passo, va componendosi la struttura tecnica e societaria della nuova società bresciana, che ha preso in mano le redini della pallacanestro locale dopo il trasferimento della Pallacanestro Brescia a Roma. Ieri sono state definite le ultime questioni che attinevano al titolo sportivo (sarà rilevato da Nocera, è tutto fatto: domani arriverà anche l'ufficialità da parte della federazione), la società si è data una struttura con Enrico Zampedri nel ruolo di vice presidente di Graziella Bragaglio. Oggi la società, che sta già iniziando a guardarsi attorno con forza sul mercato giocatori e ha messo nel mirino un bresciano doc, ex azzurro, come il 38enne logratese Pietro Aradori, ha comunicato ufficialmente la nuova composizione del Comitato Tecnico della newco. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Basket, il nuovo club bresciano avrà Matteo De Maio quale coordinatore tecnico: con lui Matteo Bonetti e Paolo Franceschetti

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