Dai club alla radio | il dj cesenate Matteo Pandolfini lancia il suo nuovo format musicale

Un nuovo programma musicale è arrivato su Radio Bruno Dance, con una trasmissione live ideata dal dj e produttore Matteo Pandolfini, conosciuto anche come Pando Dj. Originario di Cesena, Pandolfini presenta “Fresh Vibes”, un format che viene trasmesso ogni fine settimana, sabato e domenica, dalle 16 alle 17. La trasmissione si concentra su musica dance e si rivolge a un pubblico appassionato di generi elettronici, offrendo un approfondimento sulle sonorità più recenti e sulle tendenze del momento.

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