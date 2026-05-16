Dai club alla radio | il dj cesenate Matteo Pandolfini lancia il suo nuovo format musicale

Da cesenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo programma musicale è arrivato su Radio Bruno Dance, con una trasmissione live ideata dal dj e produttore Matteo Pandolfini, conosciuto anche come Pando Dj. Originario di Cesena, Pandolfini presenta “Fresh Vibes”, un format che viene trasmesso ogni fine settimana, sabato e domenica, dalle 16 alle 17. La trasmissione si concentra su musica dance e si rivolge a un pubblico appassionato di generi elettronici, offrendo un approfondimento sulle sonorità più recenti e sulle tendenze del momento.

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Debutta su Radio Bruno Dance “Fresh Vibes”, il nuovo format live ideato dal dj e produttore Matteo Pandolfini (Pando Dj) originario di Cesena, in onda ogni sabato e domenica dalle 16 alle 17. Un progetto che si inserisce nel panorama radiofonico contemporaneo con una proposta musicale mirata e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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