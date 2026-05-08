Matteo Arnaldi ha vinto la partita contro il giocatore classificato tra i primi dieci del mondo, ottenendo così l’accesso al terzo turno del torneo a Roma. Questa è la sesta volta che il tennista italiano sconfigge un avversario tra i primi dieci della classifica mondiale. La vittoria si è concretizzata durante la manifestazione sul campo del Foro Italico, uno dei tornei più importanti del circuito.

Matteo Arnaldi, per la sesta volta in carriera, riesce a battere un top ten. E non lo fa in un luogo qualsiasi, ma al Foro Italico di Roma. Sconfitto l’australiano Alex de Minaur per 4-6 7-6(5) 6-4 in quello che, idealmente, può essere sia il seguito della battaglia con lo spagnolo Jaume Munar che il fattore legato a un ritorno di fiamma di quelli importanti, dopo tantissime difficoltà. Adesso per lui l’uomo nuovo del tennis iberico, Rafael Jodar. Sebbene gli scambi siano fin da subito lottati, e pochi siano quelli banali, inizialmente non c’è una qualche ombra di battaglia reale all’interno dei giochi stessi. Sul 2-2, però, qualcosa accade, ed è il break da parte di de Minaur a 30, in una fase a metà tra il solido per l’australiano e lo sfortunato per l’azzurro (un doppio fallo e un dritto fuori misura).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Un nuovo inizio! Matteo Arnaldi vince la maratona con de Minaur e si regala il terzo turno a Roma!

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