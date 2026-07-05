basket gym team ravenna buon secondo posto

Il Gym Team Ravenna si è piazzato al secondo posto all’International Unified Basketball Tournament, uno degli eventi internazionali più importanti dedicati allo sport unificato. La squadra ha partecipato alla competizione ottenendo un risultato significativo. La manifestazione ha visto la presenza di diverse nazionali e club provenienti da vari paesi. La squadra locale ha affrontato diverse partite durante il torneo, confermando il suo buon livello di gioco.

Grande risultato per il Gym Team Ravenna all’ International Unified Basketball Tournament, uno degli appuntamenti internazionali più attesi dedicati allo sport unificato. La compagine di basket adattato, nata all’interno del progetto creato dalla Gym Academy, società affiliata al comitato CSI di Ravenna, ha terminato al secondo posto il suo girone nella manifestazione svoltasi a Treviso, che ha visto gareggiare 42 squadre provenienti da 14 nazioni tra cui l’Italia, rappresentata da otto regioni, per un totale di 600 atleti. Il torneo, giunto alla 13esima edizione, ha dimostrato come il basket unificato permetta ad atleti con e senza disabilità intellettive e relazionali di giocare insieme nella stessa squadra, condividendo il campo, le emozioni e i valori più profondi dello sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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