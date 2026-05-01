Dopo aver concluso al secondo posto la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, il pilota ha commentato di essere soddisfatto della prestazione, nonostante le numerose difficoltà incontrate durante la gara. Questa occasione rappresenta il quarto appuntamento del Campionato del mondo di Formula Uno 2026. Antonelli ha espresso ottimismo in vista della gara principale di domani.

Andrea Kimi Antonelli è soddisfatto dopo aver chiuso al secondo posto la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota del team Mercedes ha estratto il massimo dalla sua W16 nel giro decisivo della SQ3 inserendosi in mezzo alle McLaren che sembrano avere compiuto un passo in avanti notevole. Nel confronto diretto interno al team di Brackley, però, il leader della classifica generale ha rifilato ben 4 decimi al compagno di squadra George Russell. Lando Norris ha chiuso le qualifiche sprint con il tempo di 1:27.869 precedendo Andrea Kimi Antonelli per 222 millesimi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Buon secondo posto dopo tante difficoltà. Sono ottimista per domani”

F1, GP d'Australia, Kimi Antonelli dopo il secondo posto a Melbourne: Ottimo inizio di stagione

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Grazie a un passaggio superlativo in 1:27.869, Lando Norris ha fatto sua la prima casella dello schieramento in vista della Sprint Race di domani. Il Campione del Mondo in carica ha preceduto di circa due decimi la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli (+0.222) - facebook.com facebook