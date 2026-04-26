Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-OraSì Ravenna 85-56 | dominio biancoblù è quarto posto finale

Nell’ultimo incontro della stagione regolare di serie B di basket, la Pielle Livorno ha affrontato Ravenna e ha conquistato una vittoria con il punteggio di 85-56. La partita si è giocata alle 18 e ha visto i biancoblù dominare senza problemi, consolidando così il quarto posto finale. Per i romagnoli, invece, la sfida era decisiva per mantenere le speranze di qualificazione, anche se il risultato non ha influito sulla posizione della squadra di Livorno.

Ultimo impegno di stagione regolare per la Pielle Livorno che questa sera alle 18 affronta Ravenna. Una partita che conta relativamente poco per gli uomini di coach Andrea Turchetto, ormai certi di arrivare almeno quarti, ma che è importantissima per i romagnoli che devono vincere per essere.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-OraSì Ravenna in diretta. LiveUltimo impegno di stagione regolare per la Pielle Livorno che questa sera alle 18 affronta Ravenna. Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Power Basket Nocera 76-67: i biancoblù tornano alla vittoria e agganciano la vettaSuccesso fondamentale per la Pielle Livorno che al PalaMacchia dimentica il ko di San Severo e batte 76-67 una coriacea Nocera. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie B Nazionale Old Wild West - Così la 37^ giornata; BM ON Serie B/ Nel girone A Omegna sconfigge Piazza Armerina, nel B la Luiss Roma sorprende la Pielle Livorno; NEI POSTICIPI DI B1 VINCONO LATINA ED ANDREA COSTA; La Paperdi Juvecaserta chiude la regular season sul campo della Consuntinvest Loreto Pesaro. Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-OraSì Ravenna in diretta. LiveUltima gara di stagione regolare per i ragazzi di Turchetto che vogliono chiudere con un successo davanti al proprio pubblico per prepararsi al meglio ai playoff. Palla a due stasera alle 18 ... today.it Serie B - la VeroDol CBD PL chiude la regular season sfidando RavennaUltimo atto di regular season per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, pronta a scendere sul parquet di via dell’Allende domenica 26 aprile alle ore 18:00 contro l’OraSì Ravenna ... pianetabasket.com Domani si va a Livorno! L’OraSì Basket Ravenna chiude la stagione regolare in trasferta contro la Pielle Livorno Coach Auletta: “È dall’8 agosto che lavoriamo per un obiettivo comune, domani bisogna essere maturi e affrontare la partita con coerenza e - facebook.com facebook