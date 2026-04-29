Baseball serie A Silver Pesaro Godo a metà Arriva un altro pari

Nel campionato di baseball di serie A Silver, la squadra di Pesaro ha concluso il match contro il Godo con un pareggio, il secondo di fila. La partita, giocata in casa, si è conclusa con i punteggi uguali e rappresenta un risultato positivo, anche se non definitivo, per entrambe le formazioni. La gara si è svolta senza sconfitti né vittorie nette, lasciando entrambe le squadre in attesa di migliorare nelle prossime sfide.

Contro il Godo per la Pesaro Baseball è arrivato il secondo pareggio consecutivo, il primo in casa. Al Crinelli, nella quarta giornata di Serie A Silver, dopo una brutta partenza in gara 1, vittoria del Godo per 9 a 3, Pesaro è riuscita a rialzarsi e a vincere con merito gara 2, chiudendo il match sul 4 a 1. Nella prima sfida 15 i biancorossi si sono dovuti arrendere a un Godo abile a unire un’ottima prova difensiva a un’elevata prolificità in attacco. Ben diciassette sono state infatti le valide messe a segno dai romagnoli, in controllo della gara fin da subito. Buona l’affluenza di pubblico, risultato fondamentale ai ragazzi di coach Luis Turnes anche per tirare fuori il meglio di sé in gara 2 e concedere al Godo solo le briciole.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball serie A Silver. Pesaro, Godo a metà. Arriva un altro pari Notizie correlate Leggi anche: Baseball serie A Silver. Pesaro, altra conferma. A Buttrio con onore Leggi anche: Baseball serie A Silver. Torre Pedrera ci riprova dopo i ko di Pesaro. I riminesi in trasferta a Ronchi dei Legionari Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A Silver, in quattro ancora a... 1000; Baseball serie A Silver. Pesaro, Godo a metà. Arriva un altro pari; Serie A Silver: il Sala Baganza ospita Milano, Oltretorrente a Bologna; Baseball Serie A Silver, domani inizia il campionato. Dopo i fasti della promozione, Pesaro debutta con i Falcons. Baseball Serie A Silver. Pesaro, Godo a metà. Arriva un altro pariContro il Godo per la Pesaro Baseball è arrivato il secondo pareggio consecutivo, il primo in casa. Al ... msn.com Serie A Silver, restano due squadre imbattuteMilano e Verona guidano i rispettivi gironi con un bilancio di 8-0. Primi stop per Poviglio e Senago, si sblocca la Fiorentina scritto da Carlo Ravegnani per Baseball.it ... baseball.it SPORT • I ragazzi della Serie A di Baseball Softball Club Rovigo proseguono la loro striscia positiva andando a cogliere un buon pareggio sul diamante dell'IS Copy Junior Alpina Trieste, mentre le "Girls" della Serie A1 di softball devono cedere il passo al Mia - facebook.com facebook