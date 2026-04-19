baseball serie a silver i torre pedrera falcons provano a sbloccarsi contro rovigo

I Torre Pedrera Falcons cercano di riprendere il ritmo nel campionato di baseball serie A Silver, dopo un avvio di stagione difficile. Per cercare di cambiare rotta, la squadra affronta una doppia sfida casalinga contro Rovigo, che si svolge sul campo di Pesaro. La partita rappresenta un momento importante per i Falcons, desiderosi di ottenere una vittoria e di uscire dalla fase negativa.

I Torre Pedrera Falcons (in foto Ioli) hanno una gran voglia di sbloccarsi dopo un inizio di stagione sfortunato e, per farlo, dovranno ‘violare’ il diamante casalingo di Pesaro, sede di questo doppio incontro della terza giornata con Rovigo. Il playball della prima partita è in programma alle 11, mentre la seconda si giocherà indicativamente alle 15. L’Itas Mutua Rovigo, che aveva cominciato la stagione con due rovesci abbastanza pesanti a Verona, si è rifatta nell’ultimo turno centrando la doppietta di stretta misura ai danni di Padova. Gli avversari odierni dei Falcons sono una squadra che ha in Pablo Pietrogrande (1-1, 1.64) e Gilbert Perdomo (0-1, 3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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