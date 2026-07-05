C’è una data che segna un passaggio epocale. Il 476. La caduta dell’Impero Romano e l’inizio del Medioevo. Con la deposizione a Ravenna dell’ultimo imperatore, l’adolescente Romolo Augustolo, finisce il mondo conosciuto di grandezza e conquiste e ne inizia uno nuovo, inquieto e incerto. O almeno questo sembra dai libri di storia che si studiano a scuola. La realtà è abbastanza diversa. Nel 476 nessuno si accorge della caduta dell’impero. Tutti sono infatti abituati da molto alla presenza ormai endemica dei barbari in Italia, e il ricordo dei fasti dell’Impero è già stato dimenticato da tempo. È come se l’impero fosse caduto un po’ alla volta, senza fare troppo rumore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barbari e romani nel Medioevo: il libro di Jennifer Radulovic smonta alcune fake news

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