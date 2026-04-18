Paolo Zampolli ha deciso di rispondere pubblicamente alle notizie considerate diffamatorie che sono circolate online su di lui. Attraverso una dichiarazione ufficiale, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership ha chiarito la sua posizione, smentendo le informazioni false e diffamatorie che sono state diffuse in rete. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato interesse tra il pubblico.

Paolo Zampolli passa al contrattacco. Il rappresentante speciale degli Usa per le partnership globali ha deciso di prendere posizione in merito alle notizie diffuse negli ultimi giorni e ha affidato sua voce a un comunicato – firmato dall’avvocato Maurizio Maculan – che ha il tono secco di chi non ha più intenzione di lasciar correre. Fin dall’incipit il legale non usa mezzi termini: si tratta di “numerose notizie apparse in questi giorni in rete e su carta stampata, gravemente lesive della reputazione ” del suo assistito. “Con la presente si prende, una volta per tutte, posizione sulle accuse infamanti e prive di validi riscontri probatori”, scrive l’avvocato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Notizie diffamatorie”. Paolo Zampolli smonta le fake news su di lui

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