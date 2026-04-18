Un'immagine circolata online mostrava la leader di un partito politico con un uomo identificato come suo

Una foto sgranata di Giorgia Meloni circola in rete. Si trova accanto a un uomo che, in alcuni casi, è stato indicato come il padre, Franco Meloni. L’immagine dimostrerebbe, secondo chi la condivide, che i due si frequentassero ancora quando lei era già adulta. L’uomo nella foto, però, è Marco Squarta, esponente di Fratelli d’Italia. L’ha confermato lui stesso, facendo notare come quella foto sia stata pubblicata in un articolo dell’Ansa nel 2022. La foto di Giorgia Meloni e il "padre" Chi è l'uomo nella foto? Squarta minaccia denuncia La foto di Giorgia Meloni e il “padre” Circola su TikTok e Facebook l’immagine di una foto sgranata nella quale Giorgia Meloni sarebbe accanto a un uomo indicato come suo padre, Franco Meloni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgia Meloni e la finta foto col "padre" usata per attaccarla, Squarta di FdI smonta la fake news: "Sono io"

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