Un ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio in un camping di Finale Ligure, a Savona, dopo aver avuto un malore durante un bagno in piscina. Il giovane era in Liguria con la sua squadra di calcio per un torneo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto verifica.

Una tragedia è accaduta nel pomeriggio a Savona, in un camping di Finale Ligure. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. Il dramma è accaduto questo pomeriggio: il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 e automedica, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo il ragazzo è deceduto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Savona, 15enne muore dopo bagno in piscina

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