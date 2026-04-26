Castellammare controlli ad alto impatto | arresto e sanzioni

A Castellammare di Stabia, i Carabinieri hanno eseguito controlli che hanno portato all'arresto di un uomo di 27 anni coinvolto in un episodio di droga. Durante le verifiche sono stati sanzionati anche due esercizi commerciali per violazioni delle norme vigenti. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di garantire il rispetto delle leggi e mantenere la sicurezza pubblica in zona.

Operazione dei Carabinieri a Castellammare di Stabia: arrestato un 27enne per droga e sanzionati due esercizi commerciali. Proseguono a Castellammare di Stabia i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dai Carabinieri, con un’operazione ad alto impatto che ha interessato l’intero territorio cittadino. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli L’operazione congiunta sul territorio. I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno operato con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del NAS di Napoli, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, dando vita a un’azione coordinata mirata alla sicurezza, alla legalità e al rispetto delle normative.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castellammare, controlli ad alto impatto: arresto e sanzioni Notizie correlate Terni, controlli ad ‘Alto impatto’ in città e sul territorio: sanzioni, divieto di ritorno ed un’espulsionePrevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e l’immigrazione irregolare. Sicurezza, scatta l’operazione “Alto impatto”: controlli a tappeto e sanzioniBRINDISI - Non si ferma l’offensiva delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità nella provincia brindisina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pompei, borseggiatori seriali fuori agli scavi: arresto in flagranza a Villa dei Misteri; Movida e spaccio nel mirino: blitz dei Carabinieri a Castellammare, arrestato 27enne e sigilli a un noto bar; Caivano, operazione ad alto impatto: intensificati i controlli delle forze dell’ordine; Castellammare - Controlli sulla movida, in manette per droga un 27enne. Sanzionati 2 esercizi commerciali. Controlli ad alto impatto nel centro di Arezzo: 65 persone identificate e un arrestoArezzo, 17 ottobre 2025 – Proseguono i controlli settimanali ad alto impatto coordinati dalla Polizia nel centro urbano di Arezzo. Ieri le forze dell’ordine hanno identificato 65 persone, tra cui 21 ... lanazione.it Controlli ad alto impatto a Bolzano: la polizia arresta una persona e ne denuncia altre seiOperazione interforze nelle aree sensibili: un uomo portato in carcere, cinque denunciati e oltre cento persone identificate ... altoadige.it – Castellammare del Golfo celebra una delle date più significative della nostra storia: il 25 Aprile, simbolo di libertà, democrazia e rinascita con la liberazione dal nazifascismo. Come ha sottolineat - facebook.com facebook