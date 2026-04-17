Nella periferia di Napoli, i Carabinieri hanno condotto un’operazione di controllo ad alto impatto, identificando diverse persone e applicando sanzioni stradali. Durante l’intervento, sono state denunciate quattro persone per vari reati. L’azione si è svolta in un quartiere noto per alcune criticità, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e garantire maggiore sicurezza nella zona.

Napoli Ponticelli, operazione ad alto impatto dei Carabinieri: persone identificate, sanzioni stradali e quattro denunce nella periferia est. Controlli straordinari ad alto impatto dei Carabinieri nella periferia est di Napoli. L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Napoli Poggioreale, che hanno concentrato l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità nel quartiere di Ponticelli. Il bilancio complessivo parla di 67 persone identificate, 36 veicoli controllati, 11 sanzioni al Codice della Strada e quattro persone denunciate all’autorità giudiziaria. Vendita abusiva di pane: sequestrati 50 chili. Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 64 anni, sorpreso a vendere pane per strada senza alcuna autorizzazione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, controlli ad alto impatto dei Carabinieri a Ponticelli: 4 denunce

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