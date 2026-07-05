Azzano spaccata nella notte ai Magazzini Le Matte | vetrata in frantumi poi la fuga su un furgone

Nella notte, dei malviventi hanno sfondato la vetrata dei Magazzini Le Matte a Azzano San Paolo, causando danni e entrando nei locali. Dopo aver messo a soqquadro l’interno, sono fuggiti a bordo di un furgone. L’intervento è stato scoperto al mattino successivo, quando i residenti hanno notato i danni e chiamato le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Azzano San Paolo. Un’azione rapida, portata a termine nel cuore della notte noncuranti degli occhi indiscreti dei residenti nei palazzi circostanti: alle prime ore di domenica 5 luglio ignoti si sono introdotti all’interno dei Magazzini Le Matte di Azzano San Paolo, in viale Trieste, creandosi un varco per introdursi nel negozio dopo aver forzato l’ingresso. Arrivati sul posto a bordo di un anonimo furgone bianco, due malviventi hanno iniziato a forzare la porta all’angolo con via Cremasca: colpi e strattoni ben assestati, fino a farne crollare la parte inferiore, quel tanto che bastava per poter entrare. Dopo qualche minuto i due sono fuoriusciti con il bottino, caricandolo a bordo del furgone e dileguandosi a tutta velocità: non è chiaro se a bordo ci fosse un altro complice o se sia stato uno dei due a mettersi alla guida. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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