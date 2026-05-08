Vetro in frantumi e fuga nell’oscurità | assalto notturno con spaccata alla gioielleria

Nella notte, poco dopo le tre e un quarto, una banda di ladri ha preso di mira una gioielleria nel centro di Presicce-Acquarica. Con una spaccata, hanno infranto la vetrina e sono entrati all’interno, portando via alcuni gioielli prima di fuggire nell’oscurità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto gli elementi utili alle indagini. La gioielleria si trova in via Roma.

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PRESICCE ACQUARICA – Vetrina infranta e via con i gioielli. È successo nella notte a Presicce-Acquarica, dove intorno alle 3,15 una banda di malviventi ha preso di mira la nota gioielleria Jamboree situata in via Roma.L’azione è stata rapida e violenta, caratterizzata dalla tipica tecnica della.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Assalto notturno alla gioielleria “Grammatica”, vetrina distrutta e ladri in fuga col bottino Assalto alla gioielleria con cesoia e flessibile: ladri in fuga a mani vuoteE' miseramente fallito il furto all'oreficeria "Gioielli & Capricci" di via Cavour in pieno centro a Vigonza. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vetro in frantumi e fuga nell’oscurità: assalto notturno con spaccata alla gioielleria; Lite e bottiglie di vetro in frantumi in centro, sanzioni per tre giovani e l'ipotesi Daspo Urbano; Roma, vetro in frantumi alla Garbatella: l'auto del medico svaligiata in pieno giorno; Rissa in corso Palladio, tavoli rovesciati e vetri in frantumi: un ferito. L’impatto sulle auto in città della nuova challenge dei vandaliScopri l'escalation di atti vandalici su auto in città e come le assicurazioni stanno rispondendo. Esplora le sfide sociali, i risarcimenti e come proteggere il tuo veicolo. allaguida.it Baggio spacca tutto: il Divin Codino rompe una finestra (e il muro dei social) col suo debutto su TikTokRoberto Baggio sbarca su TikTok con un video virale: un palleggio disastroso che rompe una finestra e le barriere del suo storico isolamento ... calcioweb.eu Buongiorno stiamo per acquistare casa. Quel muro che separa la cucina (piccola) dalla sala lo abbattereste Mettere una porta vetro scorrevole Mi fate vedere le vostre idee Help grazie mille - facebook.com facebook