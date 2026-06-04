Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull'autostrada A11, in direzione mare, vicino all’uscita di Lucca Est. Due furgoni sono rimasti coinvolti in uno scontro, con un veicolo che ha perso la vita. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione, poi riaperto in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

LUCCA – Incidente mortale stamattina, 4 giugno 2026, sull’autostrada A11, in direzione mare, vicino all’uscita di Lucca Est. Coinvolti due furgoni. Uno dei conducenti, un uomo, sbalzato fuori dalla vettura, è deceduto sul colpo, mentre l’altro è stato affidato al personale sanitario e trasportato in codice rosso al pronto soccorso. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per la messa in sicurezza. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico e poi riaperta. Presenti sul posto anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: muore nello scontro tra furgoni vicino all’uscita di Lucca est. Tratto chiuso e poi riaperto in direzione Mare

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