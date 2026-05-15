Il programma completo | Autostrada A11 | tratti Chiesina Uzzanese-Montecatini e Capannori-Altopascio chiusi di notte

Da firenzepost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, alcuni tratti dell’autostrada A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini, così come tra Capannori e Altopascio, saranno chiusi in entrambe le direzioni. La chiusura riguarda specificamente il tratto verso Montecatini in entrambe le direzioni e quello verso Firenze nel secondo caso. La notizia riguarda l’intera programmazione delle chiusure notturne di questi segmenti stradali, come comunicato dall’ente gestore dell’autostrada.

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ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Capannori e Altopascio, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 verso Altopascio e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio, verso Firenze. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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