Autostrada A11 | chiuso due notti tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese per ispezione e manutenzione cavalcavia
Nelle prossime due notti, il tratto dell’autostrada A11 tra Altopascio e Chiesina Uzzanese resterà chiuso al traffico. La chiusura è stata disposta per permettere lavori di ispezione e manutenzione su un cavalcavia presente in quella tratta. La chiusura sarà in vigore durante le ore notturne, dalle 22 alle 6, e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. La strada sarà riaperta in tempo per il traffico mattutino.
-dalle 22:00 di lunedì 11 maggio 2026 alle 6:00 di martedì 12 maggio 2026, sarà chiuso il tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 alla stazione di Chiesina Uzzanese; -dalle 22:00 di martedì 12 maggio 2026 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio 2026, sarà chiuso il tratto Chiesina Uzzanese-Altopascio, verso Pisa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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