Autostrada A11 | chiuso due notti tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese per ispezione e manutenzione cavalcavia

Nelle prossime due notti, il tratto dell’autostrada A11 tra Altopascio e Chiesina Uzzanese resterà chiuso al traffico. La chiusura è stata disposta per permettere lavori di ispezione e manutenzione su un cavalcavia presente in quella tratta. La chiusura sarà in vigore durante le ore notturne, dalle 22 alle 6, e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. La strada sarà riaperta in tempo per il traffico mattutino.

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-dalle 22:00 di lunedì 11 maggio 2026 alle 6:00 di martedì 12 maggio 2026, sarà chiuso il tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 alla stazione di Chiesina Uzzanese; -dalle 22:00 di martedì 12 maggio 2026 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio 2026, sarà chiuso il tratto Chiesina Uzzanese-Altopascio, verso Pisa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: chiuso due notti tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese per ispezione e manutenzione cavalcavia Notizie correlate Autostrada A11: tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese chiuso una notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 a Chiesina Uzzanese. Autostrada A11: tratto Chiesina Uzzanese-Montecatini chiuso stanotteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, immettersi sulla SP26 via Camporcioni verso Montecatini e rientrare in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scontro tra tir e autocisterna in autostrada; Autostrada A11 | tratto Lucca est-Capannori e stazione di Chiesina Uzzanese chiuse di notte. Autostrada A11: chiuso due notti tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese per ispezione e manutenzione cavalcaviaSulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Altopascio e Chiesina Uzzanese ... firenzepost.it Autostrada A11: scontro fra auto sulla Lucca-Viareggio. 4 feriti, due gravissimi. Traffico in tiltGrave incidente stradale sull'A11 Lucca-Viareggio nel pomeriggio di oggi, 1° maggio 2026, in prossimita' del viadotto La Gulfa, a Massarosa ... firenzepost.it Incidente sulla Bretella a Massarosa: quattro feriti, due gravi Scontro tra due auto sull’A11 Bretella a Massarosa: quattro feriti, due in codice rosso. Intervento dell’elisoccorso Pegaso 3. Grave incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A11 – Bretella, in dir - facebook.com facebook